Werkgelegenheid op BES-eilanden gedaald

De werkgelegenheid op de BES-eilanden is in 2020 met bijna twee procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op Sint Eustatius en Saba bleef het aantal banen vrijwel gelijk, maar op Bonaire verdwenen er 240 banen, vooral in de horeca. Ook in de bouw, vervoer, recreatie en de communicatiesector daalde het aantal banen. Vooral de leeftijdcategroei 15 tot 25 jaar is de dupe van de situatie. De afname volgt op een periode van aanhoudende groei tussen 2011 en 2019 toen het aantal banen op de BES-eilanden gemiddeld met vijf procent per jaar groeide. Van 2019 op 2020 daalde het aantal werkplekken met 1,7 procent, terwijl de bevolking met 3,3 procent toenam.