Werknemer schiet baas dood

Een 30-jarige Venezolaan heeft gisteren zijn baas doodgeschoten. De dader belde zelf de politie op en verklaarde dat hij zijn werkgever heeft vermoord. Het schietincident vond plaats bij een bandenservice aan de Cas Coraweg. Bij aankomst trof de politie het levenloze lichaam met meerdere schotwonden aan. Niet veel later werd de schutter thuis gearresteerd voor moord en vuurwapenbezit. Het lijk is in beslag genomen voor meer onderzoek. De verdachte zit in voorarrest.

