Hato oneens met Amnesty International

Justitieminister Hato is verbaasd over het jongste rapport van Amnesty International over Curaçao. De mensenrechtenorganisatie stelt dat de aanpak van Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao nog steeds niet voldoende is. Hato noemt het rapport negatief.

De vooruitgang die is gemaakt komt niet in het rapport naar voren. Volgens de minister houdt de migrantenproblematiek zijn ministerie dagelijks bezig en worden er continu aanpassingen gedaan om de situatie van vreemdelingen te verbeteren.

Ook zegt hij dat Curaçao de mensenrechten van alle inwoners respecteert en dus ook die van ongedocumenteerden. Er zal nog intern over het rapport gesproken worden. Daarna zal hij de Staten inhoudelijk informeren.