Werknemersorganisatie slaat alarm over agressie op het eiland

Werknemersorganisatie BONECO slaat alarm in haar recente bulletin ‘Kibrando ku Miedu’ (Breken met de Angst) in verband met de toenemende en ongekende agressie in de samenleving. Dat brengt asociaal en crimineel gedrag in allerlei vormen met zich mee. Het is terug te zien aan het verkeersgedrag van burgers, het aantal drugslabs, wietplantages en vuurwapens dat wordt gevonden en het feit dat overvallen nu zowel overdag als ‘s avonds worden gepleegd. Om niet te spreken over het aantal overvallen binnenshuis en de mishandelingen die daarbij plaatsvinden. Ook illegale arbeid draagt bij aan de sociale onrust op het eiland. BONECO heeft de indruk dat justitie met haar handen gebonden zit en doet een dringende oproep aan de overheid daar iets aan te doen.