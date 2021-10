Behandeling Advent Ziekenhuis door overheid onrechtvaardig zegt rechter

De overheid heeft het Advent Ziekenhuis onrechtvaardig behandeld. Dat besliste de rechter in een rechtszaak die het ziekenhuis tegen de regering had aangespannen. Advent begon de zaak omdat de tarieven die aan het CMC worden vergoed hoger liggen dan wat aan het Advent wordt vergoed. Het Advent ontvangt sinds 2001 dezelfde vergoeding, dus al ruim 20 jaar, terwijl er wel verhogingen zijn toegepast voor het Sint Elisabeth Ziekenhuis destijds en nu voor het CMC. Voor wat betreft de claim tegen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaf de rechter Advent echter geen gelijk. De SVB is wellicht beheerder van de fondsen, maar de toekenning is een politieke aangelegenheid, aldus de rechtbank.