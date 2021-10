Curaçaose crimineel opnieuw aangehouden

De Curaçaose crimineel Randall D. uit Amsterdam-Zuidoost is voor de tweede keer gearresteerd voor de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Lucas Boom ruim zes jaar geleden. Boom werd op 9 juni 2015 op klaarlichte dag vlakbij twee basisscholen in Zaandam met automatische wapens omgebracht. Tientallen leerlingen op het schoolplein waren daarvan getuige. Eerder kwam de 40-jarige D. vrij bij gebrek aan bewijs. Hij werd afgelopen juni op Curaçao gearresteerd voor een andere moord. Als hij voor twee of meer moorden wordt veroordeeld, moet hij vrezen voor levenslang.

Foto: Het Parool