Werkstraf geëist voor dubbel fataal ongeval

Het OM heeft een werkstraf geëist in het dubbel dodelijke verkeersongeval van augustus vorig jaar. Namelijk 240 uur. Ook eist het OM een rijverbod van 2 jaar voor de 22-jarige automobilist. Bij het verkeersongeval aan de Schottegatweg Noord kwamen twee bermschoonmakers om het leven. Volgens de officier van Justitie reed de verdachte minstens 100 kilometer per uur. Zelf zegt de chauffeur dat hij even hard reed als andere automobilisten. Hij verloor de macht over het stuur toen hij het slecht geplaatste waarschuwingsbord probeerde te ontwijken. Tijdens die manoeuvre botste hij tegen de pick-up die op de weg geparkeerd stond. De jonge automobilist kan zich niet meer herinneren of hij de twee verkeersslachtoffers heeft geraakt of dat ze door de klap van de pick-up zijn omgekomen. Wel heeft hij heel veel spijt van het gebeuren. Op 6 december doet de rechter uitspraak.