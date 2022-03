Werner Wiels overleden

Werner Wiels is zondag plotseling overleden. Hij is de broer van de vermoorde politicus Helmin Wiels. Werner Wiels zat jarenlang het multidisciplinair team voor dat op zoek ging naar een strategische partner voor de raffinaderij. Onder Wiels werd een contract met de Chinese Guangdong Zhenrong gesloten. Deze overeenkomst werd bij het aantreden van oud-premier Eugene Rhuggenaath ontbonden. Sindsdien zat hij in een juridische strijd verwikkeld over de miljoenenuitgaven van het multidisciplinair team.

