Wet voor paardenrennen bijna klaar

Zodra de wet voor paardenrennen klaar is, kan de bouw van een paardenrenbaan bij Landhuis Brievengat van start gaan. Dat laat uitvoerder Coral Games weten. De wet is bijna klaar en als de vergunningen er zijn kunnen de bouwwerkzaamheden beginnen. De renbaan moet in acht tot 12 maanden gebouwd worden, denkt de uitvoerder. Minister Gijsbertha van Financiën liet weten dat er een akkoord is voor de wet, deze moet nu nog langs de SER en de RvA. Er wordt verwacht dat de renbaan zo’n honderd banen gaat opleveren.