Politie begint met coronaboetes

Vanaf vandaag kun je een boete krijgen voor het overtreden van de coronamaatregelen. De politie laat weten dat er nog steeds een groep is die consequent de regels breekt en daarmee de de volksgezondheid in gevaar brengt. Samenscholing, alcoholconsumptie en overtreding van de avondklok zullen niet worden getolereerd. De politie hoopt op een goede samenwerking en goed gedrag van alle inwoners in deze moeilijke tijden.