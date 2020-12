CHV niet eens met kritiek

De Curaçaose Huisartsen-vereniging (CHV) gaat onderzoek laten naar de situatie rond de zogenaamde zelfverwijzers. Dit zijn patiënten die zich zonder tussenkomst van de huisarts in het ziekenhuis melden. Dit gaat de vereniging doen naar aanleiding van berichten in de media waarin de huisartsen verweten wordt dat ze hun verantwoordelijkheid van bereikbaarheid en zorg niet nakomen.

Volgens de CHV blijkt echter dat de motivatie van zelfverwijzers in het algemeen niet gebaseerd is op onbereikbaarheid van de huisarts maar op eigen factoren van de patiënt. De CHV wil benadrukken dat de meeste huisartsen naar eer en geweten klaarstaan voor hun patiënten. Het aantal fysieke en telefonische consulten is tijdens de Covid-19 crisis enorm toegenomen en de meeste huisartsen nemen niet alleen hun verantwoordelijkheid bij het verlenen van medische zorg aan Covid-patiënten, maar steken naast de reguliere zorg ook de handen uit de mouwen om de GGD te ondersteunen