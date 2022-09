Wetenschapsprijs voor historische databases van Suriname en Curaçao

De historische databanken van Suriname en Curaçao zijn in de prijzen gevallen. Vorige week ontving het project een Open Science Award. De prijs werd in Amsterdam uitgereikt. Dat gebeurde tijdens het Nationaal Open Science Festival. Met de Award erkent en beloont de organisatie onderzoekers die Open Science hebben gebruikt om hun onderzoek toegankelijker en transparanter te maken. De focus lag op maatschappelijke betrokkenheid, waarbij met name de samenwerking tussen wetenschappers en mensen buiten de wetenschap belangrijk was. Uit de inzendingen zijn twaalf databases geselecteerd, waarvan er vijf een prijs kregen.