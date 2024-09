Wetsvoorstel salarissen medisch specialisten behandeld door ministerraad

Het wetsvoorstel om de salarissen van medisch specialisten bij het CMC-ziekenhuis te verhogen tot maximaal 501.000 gulden per jaar is behandeld in de Raad van Ministers. Het is daarna voor advies aangeboden aan SBTNO, dat is de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten. Dat heeft volgens Amigoe minister van Financiën, Javier Silvania, bekend gemaakt. De laatste tijd is er veel te doen over de salariëring van medisch specialisten.

Volgens Silvania is de verhoging een mijlpaal als het gaat om de inspanningen die zijn gedaan om de gezondheidszorg op ons eiland te versterken door het aantrekken van en behouden van hoog gekwalificeerd personeel. Medisch specialisten in dienst van het ziekenhuis hebben de afgelopen maanden meerdere keren opgroepen om de wet normering topinkomens niet voor hen te laten gelden.