Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied wijzigt naam

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied heeft zijn naam gewijzigd naar het Cultuurfonds Caribisch Gebied. Hiermee volgt het fonds de ontwikkeling in Nederland, waar het Prins Bernhard Cultuurfonds vorig jaar ook al een naamsverandering onderging. Dit is een gevolg van het nieuws dat prins Bernhard, die in 2004 overleed, voor de Tweede Wereldoorlog lid is geweest van de nationaalsocialistische en racistische organisatie NSDAP. In 2022 werd zijn originele lidmaatschapskaart gevonden in het privéarchief van de prins.

Het Prins Bernard Cultuurfonds Caribisch Gebied werd in 1953 opgericht voor de Nederlandse Antillen. Tijdens de oprichtingsceremonie hield Prins Bernhard een toespraak. Hij legde uit dat het Prins Bernhard Fonds zijn oorsprong eigenlijk vond op Curaçao, dertien jaar eerder, toen het personeel van de olieraffinaderij een fonds vormde ter ondersteuning van de geallieerde oorlogsinspanningen. Het Cultuurfonds geeft al vele jaren subsidies aan organisaties, groepen en mensen op de zes eilanden en draagt zo bij aan het culturele welzijn van de eilanden.