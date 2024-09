VS neemt vliegtuig Venezolaanse president Maduro in beslag

Een vliegtuig van de Venezolaanse president Maduro is door de Verenigde Staten maandag in beslag genomen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is het regeringstoestel eind 2022 illegaal vanuit de VS aan Venezuela verkocht via een tussenbedrijf. Dat is in strijd met de sancties die Amerika heeft opgelegd. Er werd destijds 13 miljoen dollar betaald voor het toestel. Nieuwszender CNN schrijft dat het toestel in de Dominicaanse Republiek in beslag is genomen en maandag naar de staat Florida is gevlogen.

De relatie tussen Venezuela en de VS is de afgelopen jaren aanzienlijk verslechterd. De VS heeft Venezuela tal van sancties opgelegd, onder meer als het gaat om de export van olie. Eind vorig jaar werden die sancties opgeschort, toen Maduro vrije verkiezingen beloofde in zijn land. Onlangs stelde de VS die sancties weer in nu er volop twijfels zijn over het eerlijke verloop van de meest recente presidentsverkiezingen.