Wiet en gestolen goederen in beslag genomen in Montaña Abou

De politie heeft gistermiddag verschillende spullen in beslag genomen bij een huis in Montaña Abou. Het gaat om drugs, munitie, cash geld, pruiken en kleding. De politie controleerde het huis, omdat zij een voertuig aantroffen waar ze eerder die middag naar op zoek waren. In de tuin trof de politie een man aan die gelijk de benen nam. In de auto trof de politie al verschillende gestolen voorwerpen aan en ging daarom over op een huiszoekingsbevel. Daarbij werden ook de twee inwoners aangehouden, een man van 28 en een vrouw van 67. Later werd nog een 23-jarige man aangehouden die zich zelf bij de politie meldde. Vrouw is vrijgelaten, de mannen blijven vastzitten.