Williwoodburger gaat eventjes internationaal

De Williwoodburger is volgende week ook in Nederland verkrijgbaar. Wie de geitenburger wil proeven, moet daarvoor wel naar Doetinchem rijden. Van 23 tot en met 27 augustus prijkt de burger op de kaart van Eeterij de Dennen. Marfa Wawoe van Toko Williwood is de bedenker van de Curaçaose lekkernij. Voor het eerst biedt ze mensen in Nederland de kans om het originele recept te kunnen proeven zonder naar Curaçao af te hoeven reizen. Haar culinaire creatie kan enkel in de Eeterij gegeten worden.