SDG-tracker app gelanceerd

Alle duurzame initiatieven op Curaçao zijn vanaf nu te volgen in de SDG-tracker app. De app is een initiatief van Club17, een samenwerkingsverband van organisaties die zich inzetten voor een duurzame toekomst. Aan de hand van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN proberen ze het eiland een betere plek te maken. Zo strijden ze tegen honger en armoede en zetten ze zich in voor schoon water en gezonde voeding. Voor 2035 wil Club17 al deze doelen realiseren. De app is te downloaden via App Store en Google Play Store.