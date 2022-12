Winnende loten na elf jaar uitgekeerd

Een man die elf jaar geleden zo’n 81.000 gulden won, krijgt nu pas zijn prijs uitgekeerd. De loterijbaas wilde de winnende loten niet uitkeren. Hij vermoedde dat er sprake was van fraude. Het nummerkantoor waar de man zijn loten had gekocht, leverde namelijk de bonnen te laat aan. Om de zaak af te doen werd de man 5000 gulden aangeboden. Dat aanbod sloeg hij af en stapte naar de rechter. Die gaf de man gelijk, waardoor hij nu het zestienvoudige krijgt. Daarmee is een einde gekomen aan een uitzonderlijk langlopende rechtszaak.