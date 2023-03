WIPM verkiezingswinnaar Saba

De WIPM van Bruce Zagers is met drie zetels de grootste partij gebleven in de eilandsraad op Saba. Zijn partij kreeg 617 stemmen. Nieuwkomer in de Raad is Party for Progress, Equality & Prosperity van Saskia Mathew. Met 324 stemmen heeft haar partij twee zetels bemachtigd. Ook bij het Kiescollege ging de winst naar Zagers. Saba heeft vijf zetels in het Kiescollege, waarmee ze invloed kunnen uitoefenen op de Eerste Kamer in Nederland. De opkomst op Saba, ruim 83 procent, was iets lager dan bij de vorige verkiezingen. In 2019 was dat nog 92 procent.