Woningoverval in Ronde Klip

Een gezin is gisternacht thuis overvallen. De atrako vond rond half drie ‘s nachts plaats in Ronde Klip. Een groep gewapende mannen drong het huis binnen. De verdachten hielden de bewoners onder schot en gingen ervandoor met verschillende spullen. Na een zoektocht vond de politie de vluchtauto in Weto en zette de achtervolging in. Twee verdachten vluchtten uit de auto en wisten te voet te ontsnappen. Wel kon de politie een 18-jarige verdachte arresteren. Hij zit in voorarrest. Beeld: Direct Media