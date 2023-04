XCG munt nieuwe betaalmiddel Curaçao en Sint Maarten

Cg is de afkorting voor de nieuwe Caribische gulden. Medio volgend jaar introduceert de centrale bank het nieuwe betaalmiddel. De officiële valutacode wordt echter XCG. De reden daarvoor is dat wanneer meerdere landen een munteenheid gebruiken, de officiële valutacode altijd met een ‘X’ moet beginnen. Dat werd gisteren in de Staten door de centrale bank uitgelegd. De Caribische gulden wordt net als de NAf tegen een vaste wisselkoers van 1,79 gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. De invoering van de nieuwe munt kost zo’n 15 miljoen gulden. Deze kosten zullen door de centrale bank worden gedragen.

Een van de voordelen van de Caribische gulden is dat de nieuwe bankbiljetten en munten goed beschermd zijn tegen vervalsing. Hiermee wordt de kans op fraude of verlies bij het gebruik van contant geld beperkt. Gezien de verwachte tekorten in de voorraad van de verschillende bankbiljetten en munten van de Naf is de invoering van een nieuwe munt noodzakelijk. Bovendien is de drukkerij gestopt met de productie van bankbiljetten, terwijl andere drukkerijen al hebben aangegeven dat zij, onder meer gezien de verouderde veiligheidskenmerken van de bankbiljetten, niet in staat zijn deze nog volgens dezelfde specificaties te produceren.