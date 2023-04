Woensdag eerste vlucht uit Valencia en Las Piedras

Woensdag landt de eerste vlucht uit Venezuela op Hato. De Venezolaanse maatschappij Albatros vliegt vanaf 26 april twee keer per week vanaf Valencia en Las Piedras op Curaçao. Daarmee is zij de eerste luchtvaartmaatschappij die sinds de heropening van de grenzen passagiers vervoert tussen beide landen. Voor de luchthaven van Las Piedras is dit zelfs de eerste internationale route sinds de pandemie. De nieuwe routes worden uitgevoerd met een Embraer 120 toestel. Deze biedt plaats aan 30 passagiers. Vanaf mei zijn er ook directe vluchten tussen de Venezolaanse hoofdstad en Curaçao. Deze worden uitgevoerd door Laser Airlines.