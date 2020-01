Zaak ontvoerde stagiaire uitgesteld

De zaak van de ontvoerde stagiaire die in augustus vorig jaar bij Knip van de rotsen werd gegooid, zou morgen voor de rechter komen. Maar dat is uitgesteld. Een van de redenen voor die uitstel is dat de advocaat van de vrouwelijke verdachte volgens de Extra afstand heeft genomen van de zaak. Volgens de krant zijn het slachtoffer en haar familie speciaal naar Curaçao gekomen om de rechtszaak morgen bij te wonen. Wanneer de zaak nu voor de rechter komt, is nog niet bekend.