Zeegrens met Dominicaanse Republiek gaat veranderen

Nederland heeft overeenstemming bereikt over aanpassingen van de zeegrens tussen Aruba en Curaçao en de Dominicaanse Republiek. Daarmee levert Nederland zo’n 35 km2 van het Caribische zeegebied in. De nieuwe zeegrenzen geven onder andere duidelijkheid over waar vissers van Aruba en Curaçao hun werk mogen doen en in welk deel van de zee Nederland verantwoordelijk is voor het maritieme milieu. De grenslijn is nu aansluitend met de zeegrens tussen Venezuela en de Dominicaanse Republiek.