Twee aanhoudingen in Nederland voor drugsroof politiebureau

Het onderzoeksteam dat de drugsroof bij het politiebureau op Curaçao van oktober 2018 onderzoekt, heeft in Nederland twee mannen aangehouden. Het gaat om een 27-jarige en een 33-jarige man. Een van hen zou volgens de politie het brein zijn achter de roof en werkte voorheen als politieagent voor het KPC. De drie verdachten die afgelopen december werden opgepakt op Curaçao zitten nog in voorlopige hechtenis. De politie sluit meer aanhoudingen in de zaak niet uit.

