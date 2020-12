 Zevende coronadode Curaçao in verpleeghuis Betèsda

De zevende coronadode op Curaçao is vandaag gevallen in verpleeghuis Betèsda. Dat meldt Natasha Rog, hoofd medische dienst bij Betèsda, naar aanleiding van vragen van Paradise FM. Het gaat om een bejaarde man die half november klachten ontwikkelde en vervolgens positief testte op covid-19. De man had naast het coronavirus nog wat andere fysieke complicaties. Alle inwonenden werden vervolgens getest en in quarantaine geplaatst, de rest kreeg een negatieve testuitslag. Wel zijn er nog twee werknemers die besmet zijn, zij zitten thuis in isolatie. Verder is Betèsda volgens Rog nu dus ‘coronavrij’.

Rog meldt nog wel dat de berichtgeving over zorgmedewerkers die ondanks een coronabesmetting toch moeten komen werken niet klopt: “Dit zou alleen gelden als wij in een calamiteit terechtkomen. Het is nu niet het geval, als dit gebeurt zal het ook zijn in volledig beschermende kleding.”