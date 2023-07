Zoon van Colombiaanse president gearresteerd

De zoon van de Colombiaanse president Gustavo Petro is gearresteerd op verdenking van witwassen en corruptie. Nicolas Petro en zijn ex-echtgenote werden zaterdag in alle vroegte opgepakt. Zijn arrestatie is een klap voor de regering die probeert een einde te maken aan de drugshandel, corruptie en het geweld in Colombia. Nicolas zou zo’n 600 miljoen peso’s (grofweg 280.000 gulden) hebben aangenomen van een politicus in ruil voor politieke steun van de familie Petro. De president heeft zich openlijk gedistantieerd van zijn zoon. Hij heeft het Openbaar Ministerie beloofd zich niet met de arrestatie te bemoeien en de wet haar werk te laten doen.