Mogelijk antibioticaresistente bacterie in vaargeulen Mangrovebos

Dat de kajaktours in het Rif Mangrovepark al een half jaar stil liggen heeft te maken met gezondheidsrisico’s. Er zit mogelijk een antibioticaresistente bacterie in de vaargeulen van het mangrovebos die lichte huidinfecties of ernstige, levensbedreigende ziekte kan veroorzaken. Uit voorzorg heeft beheerder Carmabi de kakaktours tijdelijk gestaakt. Trabou pa Korsou Statenlid Rennox Calmes heeft daarover schriftelijke vragen gesteld. De natuur-en milieuorganisatie nam het zekere voor het onzekere nadat er een ziekenhuisbacterie in het water was geconstateerd. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft vervolgens nader onderzoek laten instellen. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend.

