Zorgen om ambtenaren die hun nationaliteit verliezen

Ochtendkrant Extra schrijft vandaag dat minister van Justitie Shalten Hato zich zorgen maakt over de situatie van drie ambtenaren in zijn ministerie die hun Nederlandse nationaliteit hebben verloren. In een verklaring aan de krant zegt hij alles in het werk te gaan stellen om deze personen te helpen, omdat het gaat om mensen die al 15, 20 en 30 jaar als ambtenaar werken en in Curaçao wonen. Het betreft personen van wie de Burgerlijke Stand onregelmatigheden in hun buitenlandse geboorteakte heeft geconstateerd en hierdoor hun Nederlandse nationaliteit hebben verloren.

Minister Hato heeft nu om juridisch onderzoek gevraagd om te bepalen of de ambtenaren ontslagen moeten worden en wat voor gevolgen dat voor hen heeft. Hij wil ook weten of er bewust verkeerde documenten zijn verstrekt bij Kranshi. Minister Hato wil er ook voor zorgen dat ze een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kunnen krijgen. Hij noemt het ‘een zeer delicate situatie’.