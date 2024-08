‘Niets terecht gekomen van plan overheid voor gratis vuilstort’

Er is nog niets terechtgekomen van het overheidsplan om twee maanden lang de vuilstortplaatsen Malpais en Koraal Specht open te stellen voor het gratis storten van afval. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. Minister Javier Silvania wilde per 1 juli de vuilstortplaatsen openen voor gratis storten. Volgens vrachtwagenchauffeur en oud-politieman Kennedy Vrutaal hebben de truckers de minister ervan overtuigd zijn voornemen met een maand uit te stellen naar 1 augustus. Selikor-directeur Wesley Kook zou volgens Vrutaal echter dwarsliggen. Vrutaal is opgenomen in een werkgroep die Silvania heeft ingesteld om te werken aan een oplossing van de toenemende vervuiling.

De werkgroep werd ingesteld na een bezoek van de minister aan Dam Pretu. Vrutaal laat aan het Antilliaans Dagblad weten dat hij de hoop koestert dat het Silvania in augustus toch lukt de Selikor-vuilstortplaatsen open te stellen voor gratis storten. Ook heeft hij namens de truckers een nieuwe tarievenstelsel voorgesteld.