Defensie Caribisch gebied levert bijstand op Sint Maarten in verkiezingsperiode

Op verzoek van Sint Maarten levert Defensie in het Caribisch deze maand bijstand in het kader van de verkiezingen die worden gehouden op 19 augustus. De hulp wordt geleverd tussen 1 en 31 augustus. Daarbij zal Defensie de politie op het eiland bijstaan bij het waarborgen van de veiligheid op het eiland en het handhaven van de openbare orde. Dit wordt gedaan door mariniers van Detachement Sint Maarten, mariniers van Marine Squadron Carib en Curaçaose militairen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de politie op het eiland.

Defensie is voor diverse taken permanent aanwezig in het Caribisch gebied. Het leveren van bijstand aan de civiele autoriteiten is één van de drie hoofdtaken van de krijgsmacht.