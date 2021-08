Zr.Ms. Holland onderschept nog eens 2160 kilo coke

Bij drie aanhoudingen op zee heeft stationsschip Zr.Ms. Holland nog eens 2160 kilo cocaine onderschept. Dat maakt de Kustwacht vandaag bekend. Het schip deed de vangsten vlak voordat ze op 20 augustus naar Haiti voeren voor noodhulp. Bij een eerste vangst werden de motoren van een go-fast kapotgeschoten, waarna maarliefst duizend kilo aan balen coke uit zee werd gevist. Daarna werd een go-fast met 800 kilo onderschept. Een paar dagen later werd nog eens 360 kilo coke van een go-fast gehaald. Alles gebeurde in samenwerking met de Amerikanen. Een paar dagen eerder werd al 1325 kilo drugs onderschept, wat we toen uitgebreid in het nieuws brachten. Vier drugsvangsten in een week, helemaal van deze omvang, is volgens de Kustwacht uniek te nomen.