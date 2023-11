1 miljoen euro voor klimaatplannen BES-eilanden

Bonaire, Saba en Sint-Eustatius gaan samen met het Nederlandse kabinet aan de slag met hun eigen klimaatplannen. Daarvoor stelt de regering 1 miljoen euro beschikbaar. Dat geld komt bovenop de middelen die al beschikbaar zijn voor klimaatadaptatie. In 2024 moeten de plannen van de eilanden zijn afgerond. Dat is te lezen in de reactie van het kabinet op het rapport ‘Het is nooit te laat’ dat vandaag naar de Kamer is gestuurd. Staatssecretaris Van Huffelen schrijft dat recente klimaatscenario’s tonen dat de eilanden met de gevolgen van klimaatverandering worden geconfronteerd. Zoals zeespiegelstijging, toename van zware stormen, stijgende temperaturen, maar ook aantasting en het verlies van kwetsbare koraalriffen. Een volgend kabinet zal besluiten hoe de realisatie van de nieuwe klimaatplannen eruit gaat zien en welke extra middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld.