Nog tien nachtjes slapen en dan is de Sint in het land. De Goedheiligman arriveert op 18 november in de Curaçaose haven. Vervolgens wacht hem op het Brionplein een warm welkom. De intocht begint om 8 uur ’s ochtends met veel zang, muziek en dans. De grote kindervriend en zijn pieten zullen na de intocht in Otrobanda nog andere plekken bezoeken.