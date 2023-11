Bakkerij Bon Bini weer open na gedwongen sluiting

De bakkerij bij Bon Bini supermarket is weer open. Het multidisciplinair controleteam constateerde gisteren dat de zaak aan alle regels voldoet. Ruim anderhalve week geleden stuitten de inspecteurs nog op een onhygiënische situatie, waarna de bakkerij verplicht moest sluiten. Om de hygiëne op de werkvloer te verhogen hebben de eigenaren nieuwe machines gekocht. Na een grondige hercontrole verwijderden de inspecteurs van MEO de verzegelingsticker van de deur. De bakkerij in Brievengat is doorgaans druk bezocht. Vooral ‘s avonds als de pan franses vers uit de oven komt. Beeld: Extra