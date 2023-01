1 miljoen voor slachtoffer bootongeval

Een passagier van een boottocht kreeg onlangs een schadevergoeding toegewezen van ruim 1 miljoen. Door een ongelukkige val op de boot liep hij een dwarslaesie op. Het incident gebeurde in 2019. Door zijn letsel kan het slachtoffer niet meer werken. Lopen is slechts mogelijk met hulpmiddelen. Het slachtoffer stelde het watersportbedrijf aansprakelijk voor de schade. De rechter gaf hem gelijk. De schade is groter dan het verzekerd bedrag van 1 miljoen gulden dat door Nagico is uitgekeerd. Voor de resterende schade heeft het watersportbedrijf een regeling getroffen.