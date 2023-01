Atrako bij snèk in Sta Maria met gewonden

Bij een gewapend overval op een snèk in Santa Maria zijn twee personen gewond geraakt. De overvallers losten gisteravond schoten op Sta. Maria Food Center. Daarbij raakte twee cliënten gewond. De daders zijn gevlucht. Bij een zoekactie vond de politie kleding die de overvallers vermoedelijk hebben achtergelaten. Ook zijn er verschillende kogelhulzen in beslag genomen. Een slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Beeld: Extra