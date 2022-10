10 maanden celstraf voor afpersing seksvideo’s

Een man kreeg gisteren een celstraf van 10 maanden opgelegd voor afpersing. Hij probeerde een vrouw te chanteren met haar seksvideo’s. Als ze niet met 3000 gulden over de brug zou komen, zou hij haar intieme video’s online zetten. De vrouw was hem te slim af door de politie direct in te lichten. Later bleek de man die haar via Messenger benaderde al vast te zitten voor moord. Op zijn mobiele telefoon die in zijn cel is aangetroffen bleek dat hij bij meerdere afpersingszaken betrokken was.

