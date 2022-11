103.1 uur van de buitenwereld afgesloten

Ook dit jaar gaat Paradise FM weer zoveel mogelijk kerstwensen voor een ander in vervulling brengen. Vanaf maandag 28 november kunnen wensen worden ingestuurd via https://paradisefm.cw/wens. In de week voor kerst trekken de DJ’s van het radiostation voor het derde jaar op rij door het land om mensen te verrassen met de meest uiteenlopende cadeaus.

Om de actie kracht bij te zetten gaat Paradise FM DJ Vanessa Werkhoven dit jaar een bijzondere uitdaging aan. Zij zal 103.1 uur van de buitenwereld worden afgesloten. Vanuit een 20-voets container op het Wilhelminaplein zal ze de radio-uitzending verzorgen. De container heeft geen ramen en Vanessa heeft die week ook geen toegang tot internet (dus ook geen telefoon). Wel mag ze bezoek ontvangen: diverse prominenten schuiven aan bij haar.

Werkhoven is enorm benieuwd hoe dit gaat aflopen: “ik ben van nature een gezelschapsdier, dus vier en een halve dag in mijn eentje doorbrengen is reuze spannend!”. Van de buitenwereld afgesloten, houdt vandaag de dag ook in dat je geen toegang hebt tot internet. Vanessa vervolgt: “ja dat gaat enorm zwaar worden, een gedwongen retraite van het apparaat waar ik lief en leed mee deel: mijn telefoon!”

Terwijl Vanessa bivakkeert op het Wilhelminaplein racen Paradise FM DJ’s Maarten Schakel en Joris Reer over het eiland om ook dit jaar weer iets terug te doen voor de community. Een Wens Voor Iedereen, Met 103.1 hoor je dit jaar van maandag 19 tot en met vrijdag 23 december. Maandag om 7:00 uur betreedt Vanessa “haar” container. Vrijdag, om 13:06 zit het avontuur er voor haar op, en zijn er weer een heleboel mensen gelukkig gemaakt.

Een leuk detail is dat de actie dit jaar volledig klimaatneutraal is: de container met daarin Vanessa en de radio-apparatuur draait op zonnepanelen van Dynaf.