11e editie Cura Doet gelanceerd

Afgelopen maandag is de grootste vrijwilligersactie van Curaçao gelanceerd. De elfde editie van CURA DOET is op 15 en 16 maart volgend jaar. Elk jaar krijgen sociaal-maatschappelijke organisaties een helpende hand van honderden vrijwilligers. Voor de komende editie wil organisator Curaçao Cares de jeugd meer betrekken. Dat gebeurt via CURA DOET Youth Ambassadors. De maatschappijbetrokken jongeren van naschoolse opvang Happy Villa zullen anderen bewust maken van het belang van vrijwilligerswerk. Ze zullen vooral de nadruk leggen op hoe fijn het is om anderen te helpen. Sociale organisaties en goede doelen kunnen tot 28 december een klus aanmelden bij Curaçao Cares via www.curadoet.com of door contact op te nemen via e-mail [email protected]. Zodra alle klussen zijn aangemeld, kan iedereen vanaf 1 januari zich inschrijven bij een van de organisaties. Beeld: Brett Russel