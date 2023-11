Botika’s voeren actie

Wie medicijnen nodig heeft kan vandaag niet terecht bij de botika’s. De apotheekeigenaren voeren actie uit onvrede met de verouderde en lage vergoedingen. Ook is de werkdruk hoog. Daardoor zijn patiënten vandaag afhankelijk van de apotheek van het CMC-ziekenhuis. Het personeel van de botika’s heeft zich verzameld op het Wilhelminapark om naar Fort Amsterdam te gaan. Daar is vandaag de wekelijkse ministerraad. De apotheken gaan pas weer open als de regering instemt met een verhoging van de tarieven. Het gaat om een verhoging van de receptregelvergoeding van 7 naar 10 gulden. Dit zou een tijdelijke maatregel zijn, tot er een nieuwe structuur in werking treedt.

