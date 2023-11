Kick-off Ride for the Roses

De datum voor de volgende Ride for the Roses is bekend. Op 28 januari kan iedereen weer meedoen aan een van de sportactiviteiten voor het goede doel. Met de Ride, Walk & Swim for the Roses wordt geld ingezameld voor het Prinses Wilhelminafonds. Deze stichting begeleidt kankerpatiënten en hun families en zet zich in voor de bestrijding van kanker. De Ride for the Roses heeft enkele moeilijke jaren achter de rug, deels vanwege de pandemie. Het bestuur staat te popelen om de draad weer op te pakken en de reserves van de stichting weer aan te vullen. De veiling Art for the Roses eerder dit jaar heeft geholpen om de teruggang in inkomsten deels op te vangen.