Silvania heeft meer tijd nodig voor botika-problematiek

Minister Silvania is niet om te praten. De tijdelijke aanpassing van de receptregelvergoeding van 7 naar 10 gulden komt er niet. Hij zei vanmorgen niet met het mes op de tafel te praten en eiste meer tijd van de actievoerende botika’s. Vandaag sloten de apotheken de deuren voor een manifestatie in Punda. De botika’s leveren al jaren in en zijn dat beu. Het is nog niet bekend of ze morgen nog gesloten blijven. Voor spoedmedicatie kunnen patiënten terecht bij de apotheek van het CMC.