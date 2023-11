Jorrel Hato drie-na-jongste Oranjedebutant ooit

Het zat er al aan te komen: de 17-jarige Jorrel Hato heeft gisteren tegen Gibraltar zijn debuut gemaakt in het Nederlands elftal. Alleen Matthijs de Ligt en drie spelers tussen 1909 en 1931 waren jonger toen ze voor het eerst het Oranje-shirt droegen. De Ajacied met Curaçaose ouders viel in de tweede helft in en mocht dus 45 minuten meedoen. Dit was de eerste keer dat hij door Ronald Koeman voor de selectie was opgeroepen. De tiener vertelde dat met zijn eerste optreden voor het Nederlands elftal een droom was uitgekomen. Oranje versloeg Gibraltar trouwens met 6-0. Beeld: ESPN