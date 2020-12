13.705 toeristen in november

Het Curaçaose toerismebureau heeft vandaag bekend gemaakt dat er in november 13.705 verblijfstoeristen op het eiland zijn geweest. Volgens het CTB is er sprake van een gestage groei sinds de grenzen in juli weer open gingen voor toeristen. In de maanden juli, augustus, september en oktober waren er respectievelijk ruim achtduizend, ruim negenduizend, ruim tienduizend en ruim dertienduizend toeristen op ons eiland. 91% van de toeristen komt uit Europa en daarvan komt 95 % uit Nederland.

