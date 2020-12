Op de website van de EXTRA wordt gemeld dat er vandaag twee mensen zijn overleden die waren besmet met het coronavirus. Het gaat om iemand die was opgenomen in het CMC en om een persoon die was opgenomen in een verzorgingstehuis. Daarmee is het aantal doden sinds maart gestegen naar tien. Er zijn zoals gebruikelijk weinig gegevens bekendgemaakt van de slachtoffers.

