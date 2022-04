14 miljoen gulden voor asfalteren van wegen

Er is geld om de wegen van Curaçao te asfalteren. Minister Charles Cooper (MFK) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning heeft voor dit jaar 14 miljoen gulden weten vrij te maken voor onderhoud aan het wegdek. De wegen verkeren momenteel in bedroevende staat. Er zijn al afspraken gemaakt met aannemers over de asfalteringswerkzaamheden. In eerste instantie komt er 4 miljoen gulden in mei vrij. Later dit jaar komt daar nog eens 10 miljoen gulden bij. Dit bedrag is alleen voor het asfalteren. Niet voor het vullen van gaten in het wegdek.