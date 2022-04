Uitspraak zaak bonden tegen benoemingen bij KPC in mei

Op 23 mei beslist de rechter of de benoeming van Jules Ilario bij de politie moet worden teruggedraaid. De drie politiebonden NAPB, SAP en StrAF hebben een rechtszaak tegen de overheid aangespannen. Volgens hen had Ilario niet tot Hoofd Politiedienst moeten worden benoemd. De bonden zijn kwaad dat er geen open sollicitatieprocedure was gehouden. Hierdoor konden andere politieambtenaren niet op deze functie solliciteren. Ilario trad na de drugsroof uit het recherchegebouw in Rio Canario toe tot het managementteam. Volgens de toenmalige minister van Justitie Quincy Girigorie was het managementteam onderbezet. Het korps wordt geleid door interim korpschef Raymond Ellis. Elbert Sambo is interim-hoofd bedrijfsvoering.