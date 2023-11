15,5 miljoen voor ADC

Landslaboratorium ADC krijgt 15,5 miljoen van de regering. Dat bedrag is om de dienstverlening aan het CMC te dekken. Vanmorgen tekende de minister van Financiën en Gezondheid het besluit dat deze bekostiging regelt. Daarmee is het betalingsprobleem tussen het laboratorium en het ziekenhuis opgelost. Sinds 2020 is er onenigheid over de facturen en betalingen. Er werd zelfs gedreigd met stopzetting van de samenwerking. Daar is nu met de ondertekening van het zogenoemde zorgbudget ADC-CMC geen sprake meer van.